Dal 12 agosto al cinema: Monolith

Milano (askanews) - Arriva il 12 agosto nei cinema "Monolith", un progetto inedito e tutto italiano. Il film parla di una donna che, mentre viaggia col figlio nel deserto, su una macchina super tecnologica e sicura, quanto un monolite appunto, vedrà trasformarsi tutti quei comfort e sistemi di sicurezza in una trappola.

Il film non è semplicemente tratto dall'omonimo fumetto edito dalla Sergio Bonelli editore: si tratta di due progetti portati avanti in parallelo, la stessa storia raccontata con mezzi diversi. Il fumetto è scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Lorenzo Ceccotti (in arte LRNZ), mentre la regia del film è di Ivan Silvestrini. L'opera è stata realizzata dalla casa di produzione Lock&Valentine, Sergio Bonelli Editore e Sky Italia.