Tokyo (askanews) - Dal Giappone arriva il fidget spinner da record in grado di girare per più di 10 minuti. Creato grazie alla tecnologia di un'azienda che si occupa di cuscinetti a sfera per satelliti spaziali o pc, è la "Ferrari" del gioco cult del 2017, finito nelle mani di bambine e bambini di tutto il mondo.

"Costruendo il telaio esterno in ottone pesante e aumentando la forza centrifuga, abbiamo progettato il piccolo spinner per vorticare velocemente da solo" spiega il presidente della società (e campione del mondo di Yoyo) Toshikazu Ishii, secondo cui non esiste un fidget spinner in grado di durare tanto a lungo al mondo.

Messo all'opera davanti agli occhi della stampa è durato 13 minuti e 35 secondi. Ma tanta efficienza ha un costo: per comprare un solo pezzo servono più di 130 euro.

Ma perché un'azienda che si occupa di tutt'altro ha deciso di costruire un giocattolo e per di più tanto costoso da non avere un grande mercato? "Volevamo solo far conoscere l'importanza dei cuscinetti a sfera al mondo - dicono dalla società giapponese - Si trovano in tutti i prodotti che ci circondano, ma nessuno li considera".