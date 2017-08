Francia, auto travolge soldati a Parigi: almeno sei feriti

Parigi (askanews) - In Francia torna l'incubo terrorismo. Un'auto ha investito un gruppo di soldati dell'operazione Sentinelle, a Levallois-Perret, alla periferia di Parigi, provocando almeno sei feriti, 2 in gravi condizioni. È accaduto all'esterno di una caserma vicino a Place de Verdun.

Sull'episodio è in corso un'indagine e la polizia è alla ricerca del veicolo, una Bmw, che si è dato alla fuga.

Il sindaco di Levallois-Perret, Patrick Balkany, ha condannato il fatto come un'"aggressione inaccettabile", anche se, per ora, non si sa se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.