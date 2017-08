MarY Ho, chitarrista rock di 81 anni diventa una star su Youtube

Roma, (askanews) - Dopo essere diventata una star su Youtube con la sua chitarra elettrica, Mary Ho a 81 anni sarà la vera star della Festa nazionale di Singapore, durante la quale si esibirà davanti a un grande pubblico. In un'intervista racconta di come ha iniziato a suonare la chitarra a 60 anni, prima da autodidatta e poi con un insegnante:

"Mi chiamo Mary Ho e ho 81 anni. Un mio amico mi ha dato un cd, un cd di Carlos Santana. Mi hanno detto, nonna, tu ami la musica, ascoltalo, ti piacerà. Ho ascoltato Samba Pa Ti e me ne sono innamorata. E' stato il primo pezzo che ho imparato. Però era troppo difficile, allora ho trovato un maestro di chitarra e lui mi ha guardato e ha detto 'non ho mai insegnato a qualcuno della vostra età prima d'ora'".

"Gli ho detto fammi provare, per due, tre mesi. Se non riesco, anche se voi mi insegnate, non imparerò. Ma visto che amo la musica e quello che faccio, non mi stanco mai. E continuo a studiare".

Mary Ho studia due o tre ore al giorno, alle volte anche di più. Suona fino a quando non le sanguinano le dita, dice. Sull'evento di Singapore, che celebra il 52esimo anniversario dall'indipendenza dell'archipelago del sud-est asiatico, commenta:

"E' la prima volta che partecipo a un grande evento, ovviamente sono molto nervosa. Ma poi mi dico che mi sono preparata bene e che farò del mio meglio".

Nel frattempo Mari Ho ha una collezione di oltre 20 chitarre, ha registrato un suo cd e spesso viene invitata a concerti di beneficenza. Il suo video "Need Your Love so Bad", classico del rock, è stato visto da più di 1,1 milioni di persone su Youtube.