Parigi, auto sui militari: caccia all'uomo in tutta la Francia

Parigi (askanews) - È caccia all'uomo a Parigi dove le forze dell'ordine sono alla ricerca della persona alla guida della macchina, presumibilmente una Bmw, che ha investito un gruppo di militari nel dipartimento di Levallois-Perret, alle porte della città. In tutto i feriti sono sei di cui due gravi, ma non in pericolo di vita. La dinamica è ancora tutta da chiarire ma secondo la polizia apparentemente si potrebbe trattare di un "atto deliberato".

All'Eliseo intanto è stato convocato un Consiglio della Difesa e anche il governo ha fatto sapere che segue attentamente lo sviluppo della vicenda.

I militari feriti facevano parte dell'operazione "Sentinelle", che vede schierati 7mila soldati su tutto il territorio nazionale dopo gli attentati terroristici del 2015. Il governo francese, proprio a luglio 2017, aveva annunciato di voler rivedere da cima a fondo i dettagli dell'operazione per renderla più efficace, operativa e adeguata all'evoluzione delle minacce.