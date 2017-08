Spazio, Paolo Nespoli al lavoro sull'esperimento Ue Mares

Milano (askanews) - Paolo Nespoli ha iniziato a lavorare all'esperimento europeo Mares (Muscle Atrophy Research and Exercise System), ospitato nel laboratorio Columbus: si tratta di un macchinario che monitora i muscoli e studia il modo in cui reagiscono all'assenza di gravità. In questo video pubblicato su Twitter dall'astronauta Randy Bresnik i momenti in cui, insieme con Nespoli, è stato montato Mares. Al lavoro come "api operose" ha scritto Bresnik nel tweet.