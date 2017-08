Facebook lancia Watch: la tv va in onda sul social network

Milano (askanews) - La tv va in onda sul social network. Facebook lancia Watch, una piattaforma su cui andranno in onda contenuti video, (serie, sport, video divertenti) a cui l'utente potrà accedere dal suo profilo, commentando in diretta con il resto dei suoi contatti o partecipando a gruppi di discussione.

"Un posto in cui puoi scoprire cosa guardano i tuoi amici e seguire i loro show favoriti - ha scritto Zuckerberg lanciando la novità - per chattare e connetterti con altre persone durante un episodio" perché "guardare uno show non deve essere una esperienza passiva".

Una novità che mette direttamente in competizione il social network con i grandi siti di streaming e piattaforme online, contro cui Facebook schiera la forza dei suoi 2 miliardi di iscritti.

Online ci saranno produzioni originali e di terzi, creati da professionisti o anche da iscritti al social network: dallo sport live ai reality, dagli episodi dedicati alla cucina e video studiati per una comunità di fan. Watch sarà disponibile su mobile, desktop e laptop e sulle app TV, ma per ora solo negli Stati Uniti e per un limitato numero di persone.