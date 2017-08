Game of Thrones, dietro le quinte dell'infuocato quarto episodio

Milano (askanews) - "Spoglie di guerra", già dal titolo era chiaro che il quarto episodio di "Game of Thrones" avrebbe regalato agli spettatori una battaglia da non dimenticare. È così è stato.

Una battaglia in cui, finalmente, si vedono in azione i guerrieri Dothraki e i draghi di Daenerys contro i Lannister, e tanto spettacolare e complicata da girare che la Hbo ha diffuso un video di 10 minuti in racconta il dietro le quinte di questo ciak da record.

Per girarla sono state usate fino a 8 telecamere, una spidercam per le scene dall'alto e un drone. In un'unica sequenza ci sono 73 esplosioni e viene dato fuoco a 20 persone nello stesso momento, un record e un gran lavoro per gli stuntman.

Grande inventiva e tanto lavoro sono serviti anche per rendere la strategia di battaglia dei Dothraki, con l'idea riuscita di farli alzare in piedi sui cavalli, idea presa da Mad Max e per far volare Daenerys in tenuta da battaglia sul suo drago.