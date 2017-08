Il sogno di Sabrina, non vedente romana che pilota gli aerei

Milano (askanews) - "L'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore", diceva l'amica volpe al Piccolo principe di Saint-Exupery. E l'essenziale, per Sabrina Papa, romana di 47 anni, non vedente dalla nascita per una distrofia retinica, è sempre stato mettersi ai comandi di un aeroplano e andare a giocare tra le nuvole.

Ma come fare? Tecnicamente in Italia non è consentito a un non vedente sedere ai comandi di un aereo ma, grazie allo spirito d'iniziativa di un istruttore - che ha noleggiato in proprio l'aereo assumendosi la responsabilità dei primi voli di prova - alla tecnologia e, soprattutto, alla sua straordinaria forza di volontà, Sabrina è riuscita nel suo intento e ora studia, in Francia, per diventare pilota.

"I miei genitori - ha spiegato - vivono in un paesino del Salento non molto lontano dall'aeroporto di Galatina e io, già da piccola, quando sentivo gli aerei, correvo in terrazza e volevo stare lassù con loro. Per fortuna, grazie ai 'Baroni rotti' che ho conosciuto grazie a un post su Facebook, sono andata in un aeroclub vicino Roma dove ho cominciato a fare i primi voli come passeggera".

Sabrina però non si accontenta, lei vuole pilotare. Con l'istruttore, Sergio Pizzichini, studia un metodo: lei memorizza la posizione di ogni comando e ogni pulsante, lui, dal posto posteriore di un ultraleggero Sky Arrow, toccandole le spalle e leggendole i valori degli strumenti, le dà indicazioni per portare l'aeroplano. È già un primo successo, ma ancora non basta.

"Mi sarebbe piaciuto - ha continuato Sabrina - avere qualcosa di più immediato, che in cuffia mi desse dei comandi per fare io quello che l'istruttore faceva attraverso me. Finché, sempre grazie ai 'Baroni rotti' sono venuta a conoscenza del fatto che in Francia c'è un'associazione di piloti non vedenti 'Les mirauds volants', loro volano da anni con l'istruttore che dà le informazioni vocali e un apparecchio che si chiama SoundFlyer, realizzato da un team di ingegneri di Thales Francia".

Il dado è tratto. In men che non si dica Sabrina vola a Tolosa; poche ore di simulatore e poi via nei cieli francesi.

Il SoundFlyer, un giroscopio associato a un Gps, dal costo di circa 2mila euro, con impulsi sonori e indicazioni vocali richiamabili con un tastierino, fornisce al pilota tutte le indicazioni per condurre l'aeroplano in sicurezza.

"La differenza tra questo metodo francese e quello che ho inventato con il mio istruttore - ha concluso la pilota - è che, nel secondo caso, è lui che pilota attraverso di me mentre, con la modalità francese, è lo strumento che ti dà tutte le informazioni ma sei tu che devi sapere cosa fare, sei tu il pilota".

Dopo la prova, Sabrina ha deciso che tornerà presto a Tolosa per completare il corso di volo e coronare il suo sogno.