La parodia di Riccione de "Le Coliche" spopola sul Web

Roma, (askanews) - E' uno dei tormentoni dell'estate, ma "Riccione" di The Giornalisti ora ha una parodia che sta cominciando quasi a fargli concorrenza: è il video del duo "Le Coliche" che ha reinterpretato la hit del momento cambiandone il testo e immaginando degli esilaranti backstage.

In effetti non si tratta dell'unica parodia del brano che circola sul web, ma quella dei due fratelli romani, in cui il gruppo di Tommaso Paradiso viene ribattezzato come "The Giornalai", ha sfiorato le 400.000 visualizzazioni in due settimane su Youtube.