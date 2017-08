La tempesta Franklin diventa uragano e arriva in Messico

Veracruz (askanews) - L'uragano Franklin ha toccato terra in Messico, ha annunciato il Centro nazionale per gli uragani di Miami, in Florida. Franklin, che muovendosi verso il Paese dell'America latina ha assunto maggiore forza, si è trasformato da tempesta tropicale nel primo uragano della stagione 2017 nell'Oceano Atlantico.