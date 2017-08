Londra, autobus a due piani si schianta contro un negozio

Londra (askanews) - Uno dei classici autobus a due piani di Londra si è schiantato contro la vetrina di un negozio su una trafficata via della capitale britannica: i pompieri sono dovuti intervenire per liberare due donne rimaste intrappolate e ci sono diversi feriti. Due passeggeri, compreso l'autista, sono stati portati in ospedale per accertamenti.

L'incidente è accaduto a Lavender Hill, nel Sud-Ovest di Londra, quartiere di Battersea. Secondo una testimone, una donna che era all'interno il conducente le ha detto di essere svenuto. "Mi ha detto che ha perso i sensi prima che il bus colpisse la vetrina del negozio, non ricorda lo schianto".

La Transport for London (TfL), la società dei trasporti

londinese, ha avviato un'inchiesta per chiarire le dinamiche e

cause dell'incidente.