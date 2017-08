Robert Redford e Jane Fonda di nuovo insieme in un film

Milano (askanews) - A 25 anni da "A piedi nudi nel parco" in cui interpretavano una vivace coppia di freschi sposi, Robert Redford e Jane Fonda tornano a recitare insieme in un film. "Le nostre anime di notte", una produzione originale Netflix di cui sono appena state rilasciate le prime immagini.

I due attori premi Oscar, che si preparano a ricevere alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia il Leone d'Oro alla carriera, nel nuovo film interpretano una coppia che trova l'amore in modo inaspettato in una fase più matura delle proprie vite.

Basato sul romanzo scritto da Kent Haruf e adattato per la televisione da Scott Neustadter e Michael H. Weber ("Colpa delle stelle"), "Le nostre anime di notte" è ambientato in Colorado. Qui Addie Moore (Jane Fonda) riceve una visita inattesa dal suo vicino Louis Waters (Robert Redford). Entrambi vedovi da 10 anni e vicini di casa da decenni, non si sono mai frequentati più di tanto. I figli di entrambi vivono lontani e loro due abitano entrambi in case enormi. Finché lei si stanca di questa vita e decide che è arrivato il momento di conoscersi meglio e di sfruttare il tempo che le è rimasto.

Nel cast anche Bruce Dern (Nebraska), Judy Greer (Jurassic World) e Matthias Schoenaerts (The Danish Girl). Il film sarà disponibile a partire dal 29 Settembre 2017.