Polonia: video di una tragedia ferroviaria evitata per un soffio

Varsavia (askanews) - In queste incredibili immagini la telecronaca di una tragedia mancata per un soffio. La polizia ferroviaria polacca ha divulgato il video di un vettura che evita per un solo istante l'impatto con un treno lanciato a tutta velocità dopo avere sfondato le barriere abbassate di un passaggio a livello.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione motivata dal fatto che secondo la compagnia ferroviaria la guida imprudente o folle degli automobilisti provoca il 98% degli incidenti ferroviari in Polonia.