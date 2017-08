A Siena tutto pronto per il Palio dell'Assunta

Siena (Askanews) - Tutto pronto a Siena per l'edizione dell'Assunta del Palio 2017 in programma il 16 agosto. La piazza del Campo comincia a riempirsi di turisti e contradaioli. Dieci le contrade che correranno per conquistare il Palio: Chiocciola, Selva, Oca, Valdimontone, Torre, Istrice, Onda, Lupa, Aquila e Bruco.

In mattinata è avvenuta l'ultima delle sei prove, detta "provaccia" per lo scarso impegno dei fantini, vinta dall'Istrice. A seguire, alle 10.30, alla presenza del sindaco, si è tenuta la "segnatura dei fantini", che da questo momento non potranno più essere sostituiti per alcun motivo.

Per le vie della città si respira l'emozione e la tensione per una corsa a cui i senesi sono particolarmente legati.

"Non c'è due senza tre, e il quarto vien da sè dice il detto"

Molto sentita la competizione tra Torre, Onda e Oca, contrade confinanti.

"L'adrenalina si sente piuttosto forte, il cavallo è quello che è ma ci siamo anche noi".

"L'emozione sono forti perché ci sono le rivali in campo, ho fatto tre ore di macchina da solo per essere qui di persona!".

Dopo la benedizione dei cavalli, il corteo storico che precede la corsa. Poi lo scoppio di un mortaretto annuncia l'uscita dei cavalli dall'Entrone. L'ordine di entrata nella piazza per la corsa é stabilito dalla sorte. La decima contrada entra di "rincorsa".