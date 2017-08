Dal 17 agosto al cinema: Atomica Bionda

Milano (askanews) - Arriva nei cinema italiani il 17 agosto "Atomica bionda", thriller d'azione con protagonista Charlize Theron nei panni della migliore agente dei servizi segreti britannici, inviata in missione a Berlino alla vigilia del crollo del Muro per recuperare dei documenti top secret trafugati. Nel cast ci sono anche James McAvoy (recentemente protagonista di "Split") e John Goodman. Il regista è David Leitch, lo stesso di "John Wick".

Il film è tratto dalla graphic novel britannica "The coldest city". Charlize Theron si è allenata con diversi trainer per affrontare le scene d'azione del film, per cui ha rifiutato la controfigura. Girando alcune di queste sequenze si è scheggiata due denti.