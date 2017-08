Il sindaco di Siena: contro la paura, il Palio é una festa

Siena (askanews) - Per tutta l'Italia, il Palio è un grande spettacolo che ti tiene incollato davanti al televisore fino all'ultimo. Per noi invece è una guerra, una battaglia, un'emozione infinita nella gioia, nel dolore e nella disperazione, perché tutti corrono ma solo uno vince". Lo ha detto il sindaco di Siena, Bruno Valentini, alla vigilia del Palio dell'Assunta che si corre il 16 agosto.

"Il timore che c'è in tutta Europa e nel mondo di dover cambiare la nostra vita perché qualcuno che odia il nostro stile di vita vorrebbe con la paura alterare le nostre tradizioni, qui a Siena c'è la risposta migliore. Non abbiamo paura - aggiunge il sindaco ad Askanews - ci siamo organizzati nel modo migliore, non c'è un briciolo di emozione che abbiamo sacrificato sull'altare della sicurezza. Siamo riusciti a far convivere gli standard di sicurezza delle persone e degli animali con il modo brioso con cui viviamo la festa. Oggi é un insieme di colori, di palpiti, di emozioni che rendono unica la festa. Il nostro non é folclore, non è un gioco e soprattutto non é un prodotto turistico. Lo dico ai turisti: voi venite per questo, ma noi non lo facciamo per voi, anche se siamo contenti se venite".