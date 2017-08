Migranti, Minniti: "Tunnel è lungo ma comincio a vedere la luce"

Roma (askanews) - "Se qualcuno mi dovesse dire come pensi che stiamo in questo momento, io vi dico con grande chiarezza che noi siamo ancora sotto il tunnel, il tunnel è lungo e tuttavia per la prima volta io e mi assumo la responsabilità di dire io punto e basta non voglio che altri incominciano a vedere la luce alla fine del tunnel, io incomincio a vedere la luce alla fine del tunnel". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti durante la conferenza stampa che si è svolta al Viminale dopo il tradizionale Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di Ferragosto.

"La Libia ha fatto una richiesta, di avere l'allargamento delle acque SAR in rapporto con malta tenendo conto di un accordo con Malta hanno fatto nel 2008. E' una richiesta, al momento la richiesta non è dato. Qualora questo dovesse avvenire e dovesse riconoscere la richiesta, perchè Libia e Malta, perchè non basta che sia solo la Libia, deve essere anche a Malta a dire si alla richiesta.