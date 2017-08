Cara Delevingne tra musica, cinema e libri sempre al top

Londra (askanews) - Ha appena compiuto 25 anni festeggiati con un faraonica festa insieme alle amiche, diventando la regina incontrastata dell'estate del gossip. Cara Delevingne è molto più che una top model, la sua fama e la sua voglia di successo la portano sempre a precorrere nuove strade.

Con le sue sopracciglia spesse ha cambiato il look delle donne in passerella e si è guadagnata in fretta la fama di super modella con comportamenti un po' bizzarri e una forte personalità nonostante una adolescenza difficile con problemi di droga.

Ora punta al cinema e alla musica. Il video di "I Feel Everything", il primo brano che la vede nell'inedito ruolo di cantante e colonna sonora di Valerian e la città dei mille pianeti, il nuovo film di Luc Besson, ha totalizzato in pochi giorni milioni di click. La bellissima Cara, che è la protagonista del film in uscita il 21 settembre, si presenta con il look da iena tarantiniana con giacca e pantaloni scuri, camicia bianca e cravatta stretta.

Trasformista e camaleontica nel video come nella vita gioca con i capelli, che cambiano a ogni inquadratura: da corti e biondissimi a lunghi e rosso fuoco.

Cara Delevingne lo scorso anno ha lasciato le passerelle anche se ha accettato di essere la testimonial di alcuni noti marchi, per dedicarsi a nuovi stimoli. Contesa da tutti gli stilisti, sempre in prima linea quando si tratta di eventi benefici, Cara non si accontenta mai e il 10 Ottobre, esce in libreria con il suo primo libro "Mirror Mirror".

Attrice, scrittrice, cantante, testimonial di campagne a favore delle donne. Non chiamatela solo modella. Cara Delevingne è semplicemente top.