Daniel Craig: sarò James Bond per l'ultima volta

Milano (askanews) - Daniel Craig sarà James Bond per l'ultima volta. A confermare l'indiscrezione che era girata già nei giorni scorsi, è stato lo stesso attore durante un'intervista al Late Show di Stephen Colbert. Craig interpreterà così l'agente 007 per la quinta volta dopo "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall" e "Spectre". Il nuovo film sarà nei cinema nel novembre del 2019 e sarà prodotto dalla Eon Productions di Londra insieme alla Metro-Goldwyn-Mayer. A fine luglio il New York Times aveva scritto che Craig avrebbe interpretato Bond nel film del 2019, ma l'attore britannico non aveva mai confermato prima del suo intervento al Late Show. Craig ha anche detto che dopo questo film non interpreterà più Bond: già dopo Spectre lo aveva annunciato. "Pur di non rifarlo mi taglierei i polsi", aveva dichiarato, spiegando poi di aver detto quella frase due giorni dopo la fine delle riprese, quando era esausto dal set.