Emma Stone è l'attrice più pagata al mondo con 26 milioni dollari

Non ha guadagnato solo un'Oscar e la notorietà mondiale con "La La Land". Grazie al musical di Damien Chezelle Emma Stone è stata ricoperta d'oro. La Stone è infatti l'attrice più pagata del 2016. Lo rivela Forbes nella sua classifica delle star più pagate. Secondo la rivista americana l'attrice ventottenne ha guadagano ben 26 milioni di dollari grazie soprattutto a La La Land che nel mondo ne ha incassati 445 milioni fino ad oggi. Dietro all'attrice, al secondo posto c'è Jennifer Aniston con 25,5 milioni di dollari. Tanti anni dopo "Friends" e il matrimonio con Brad Pitt l'attrice resta sulla cresta dell'onda grazie a commedie forti al box office come "The Yellow Birds". Ma il ricco bottino annuale della Aniston è dovuto anche a una serie di contratti pubblicitari e di investimenti particolarmente redditizi in una linea per capelli.

È scesa al terzo posto, dopo aver guidato la classifica per due anni consecutivi, Jennifer Lawrence. L'eroina di Hunger Games ha gudagnato 24 milioni di dollari nel periodo compreso tra giugno 2016 e lo stesso mese del 2017. Nella "top five" delle attrici più pagate ci sono anche l'attrice comica Melissa McCarthy (18 milioni di dollari) e Mila Kunis con 15,5 milioni. Seguono l'ex Ermione di "Harry Potter" Emma Watson, Charlize Theron, Cate Blanchett e Julia Roberts. Chiude la top ten delle attrici più pagate Amy Adams con un guadagno annuale di 11,5 milioni di dollari. Incassi milionari per le magnifiche dieci di Hollywood. Ma anche in questo campo la parità con gli uomini resta un miraggio. Nel 2017 l'attore più pagato del cinema, Mark Wahlberg, ha portato a casa la bellezza di 68 milioni di dollari.