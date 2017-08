Incendi, oltre 950 interventi dei Vigili del Fuoco

Roma, (askanews) - Continuano senza sosta gli interventi dei Vigili del Fuoco per sedare i numerosi incendi che si verificano in questo periodo in tutta Italia. Sono oltre 950 gli interventi effettuati fino a Ferragosto dalle squadre dei Vigili del Fuoco.

Il numero maggiore di roghi si è verificato nel Lazio dove sono stati effettuati 175 interventi di cui oltre 100 nella sola provincia di Roma. Seguono la Sicilia con 136 interventi, la Campania con 126 e la Toscana con 116. Per quanto riguarda le provincie quelle che finora hanno tenuto maggiormente occupati i vigili del fuoco sono state, oltre la capitale, la provincia di Catania, seguita da Napoli e Potenza con 34 interventi.