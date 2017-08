La polizia a caccia dell'attentatore di Barcellona

Roma, 17 ago. (askanews) - In queste immagini amatoriali diffuse sui social, la polizia a caccia degli attentatori di Barcellona, uno dei quali al momento secondo i media locali sarebbe asserragliato in un bar. Secondo la televisione catalana Tv3, il terrorista sarebbe uno solo. Tuttavia, secondo fonti della polizia ci sarebbero dei complici. Non c'è ancora alcun bilancio ufficiale delle vittime ma fonti parlano di almeno tredici morti e una ventina di feriti, alcuni in condizioni gravi.