Merkel alla conquista dei giovani. L'emoji preferito? Lo smiley

Roma, 17 ago. (askanews) - Angela Merkel alla conquista dei giovani: la cancelliera tedesca in campagna elettorale per le elezioni del 24 settembre ha partecipato a un'intervista su youtube con quattro videoblogger che si occupano di politica, bellezza, tecnologia, come AlexiBexi: "Ha un emoji preferito?"

"Lo smiley. Meglio se con un cuoricino".

A 63 anni, la leader cristiano democratica è in corsa per il suo quarto mandato. E' al potere da sola o in coalizione da quasi dodici anni. E i sondaggi la danno favoritissima, anche se sarà difficile che possa governare senza una coalizione. Ishtar Isik le ha chiesto se il suo governo avrà donne e uomini in uguale misura. "Mi piacerebbe farlo, parlo per il mio partito" ha risposto. "Ma probabilmente avremo un governo di coalizione e non posso parlare per gli altri. Però cercherò di andare più vicino possibile al 50%".

Fra le preoccupazioni dei giovani, il rischio di una terza guerra mondiale. E Merkel parlando con il videoblogger MrWissen2go, si è mostrata rassicurante: "Direi di no. Non vedo motivo di avere paura e ho parlato chiaramente contro queste dichiarazioni retoriche".