Un premio a Sarajevo per l'ex "Monty Python" John Cleese

Sarajevo (askanews) - John Cleese è stato premiato con il "cuore di Sarajevo" al festival del cinema di Sarajevo. "Mai come oggi c'è bisogno di comici" ha detto l'attore britannico, tra i fondatori dei Monty Python, nel ricevere il premio al festival nato durante la guerra in Bosnia, come "atto di resistenza" al conflitto (1992-1995). "Questo è un premio davvero generoso, sono quasi imbarazzato di essere nella stessa categoria di gente come Robert De Niro, Martin Scorsese, Stephen Frears.

Ma lo accetto non come persona di cinema, ma come comico, perché mai come in questa epoca c'è stato tanto bisogno di attori comici".