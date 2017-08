Usa, Trump scioglie consigli economici dopo l'addio degli a.d.

Washington (askanews) - La luna di miele fra Trump e i capitani d'industria sembra tramontata definitivamente dopo Charlottesville. Il presidente degli Stati Uniti ha sciolto i consigli strategici economici dopo la fuoriuscita di diversi amministratori delegati.

"Invece di fare pressione sugli uomini d'affari del Manufacturing Council e dello Strategy and Policy Forum, metto fine a entrambi. Grazie a tutti!", ha scritto il presidente su Twitter.

I ceo di colossi americani come BlackRock, IBM e 3M si sono dimessi per le dichiarazioni di Trump in seguito alla manifestazione di gruppi di suprematisti bianchi a Charlottesville, in Virginia, dove una ragazza di 32 anni ha perso la vita. Trump dopo aver condannato i razzisti in ritardo di tre giorni, in una conferenza stampa, ha ancora una volta cambiato versione e dato la colpa ad "entrambe le parti" e alla "alt-left", la sinistra radicale, come Trump l'ha definita.

Solitamente i consigli di esperti sono del tutto privi di potere e hanno un valore cerimoniale. Con Trump tuttavia avevano assunto un valore sempre più importante: i membri infatti avevano il compito di difendere le idee poco popolari di Trump all'interno delle loro comunità di riferimento.