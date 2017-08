A Barcellona un italiano morto, la conferma della sua azienda

Si chiamava Bruno Gullotta, veniva da Legnano e aveva 35 anni la vittima italiana accertata dell'attentato di Barcellona. L'azienda informatica per cui lavorava, Tom's Hardware, ha la pagina web listata a lutto e si stringe con affetto alla compagna e ai due figlioletti di Gullotta.

Il giovane era in vacanza a Barcellona con la famiglia. "Bruno" si legge sul sito dell'azienda, "era un punto di riferimento per tutti quelli che lo hanno conosciuto. Per noi era una colonna portante. Chiunque entrava in contatto con lui, che si trattasse di clienti, fornitori o star del web, restava colpito dalla sua gentilezza e dalla sua professionalità". Gullotta era il responsabile del marketing e delle vendite.

Intanto l'unità di crisi della Farnesina continua a lavorare per verificare l'eventuale coinvolgimento di altri cittadini italiani in coordinamento con il consolato italiano a Barcellona e l'ambasciata a Madrid. Tre connazionali feriti sono stati ricoverati in ospedale, due sono già stati dimessi.