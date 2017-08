Alla Rambla fiori e messaggi. Lutto nelle vetrine dei negozi

Barcellona, (askanews) - La Rambla torna a essere piena di gente, turisti e spagnoli, all'indomani del terribile attentato che ha colpito il cuore di Barcellona. I negozi mostrano ancora il segno di lutto e di dolore per le vittime. Come Disegual che, contrariamente a quanto avviene normalmente con una vetrina ricca di colori, mostra questa volta in vetrina un grande fiocco nero in segno di lutto. Ingenti misure di sicurezza lungo la Rambla, con agenti e camionette schierati a presidiare la zona. Sul luogo dell'attentato sono stati lasciati fiori, candele, messaggi, in ricordo delle vittime, il cui bilancio al momento è fermo a 14 morti.