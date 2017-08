Arte sulla Rambla, il percorso del furgone in fogli di carta

Barcellona, (askanews) - Un'opera lungo la Rambla, fogli di carta per segnare il tragitto mortale del furgone dell'attentato a Barcellona; anneriti a pastello per tracciare letteralmente il percorso. L'idea è dell'artista Selva Aparicio, che non si aspettava la partecipazione della gente che vedendola al lavoro, l'ha imitata.

"E' cominciata come opera d'arte ma adesso si è trasformata in una collaborazione di tutte queste persone che si sono unite, abbiamo cominciato stamattina. Tutte queste persone hanno deciso volontariamente di aiutare a copiare letteralmente il terreno con la tecnica del frottage. E' un modo di rappresentare letteralmente la storia ma in modo visuale e con parole, dalla fine della tragedia fino a risalire all'inizio lungo tutto il percorso".

Ti aspettavi tanta partecipazione? "No. Pensavo che ci avrei messo due giorni".