Attacco a Barcellona, spente le luci della Tour Eiffel

Parigi (askanews) - Le luci della Tour Eiffel si sono spente per qualche minuto nella notte del 17 agosto per ricordare le vittime dell'attentato a Barcellona e in segno di solidarietà col popolo spagnolo colpito dalla violenza del terrorismo.

I morti dell'attacco a La Rambla sono 13, mentre i feriti sono più di 100 i feriti.

La Francia è stata più volte colpita dal terrorismo e ha così voluto esprimere il cordoglio e il lutto di tutti i suoi cittadini.