Barcellona, la solidarietà via Twitter dei leader mondiali

Milano (askanews) - Da Donald Trump a Paolo Gentiloni, da Theresa May a Emmanuel Macron: i leader mondiali hanno espresso solidarietà a Barcellona e alla Spagna per l'attacco subito nella capitale catalana.

"Il mio pensiero va alle vittime del terribile attacco avvenuto a Barcellona e ai servizi d'emergenza (...). Il Regno Unito è solidale con la Spagna contro il terrorismo", ha scritto May sul social.

"Gli Stati Uniti condannano l'attacco terroristico a Barcellona, Spagna, e faranno qualunque

cosa sia necessaria per aiutare", ha scritto il presidente americano Donald Trump in un tweet in cui invita gli spagnoli a essere "duri & forti, vi amiamo!".

"Restiamo uniti e determinati" ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron che ha copndannato l'attentato.

"Tutta la Spagna è Barcellona" ha twittato dal suo profilo la casa reale spagnola.

"Barcellona splendida e amica è sotto attacco. Italia vicina alle autorità locali e spagnole. Pensieri rivolti alle persone colpite", ha scritto il premier italiano Gentiloni.

Tra gli interventi di solidarietà subito dopo la notizia dell'attacco a Barcellona anche quello di Barack Obama che ha rivolto un "abrazo" ai familiari delle vittime.

Il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le proprie condoglianze al re Felipe VI di Spagna.