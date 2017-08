Finlandia, accoltellate diverse persone nel centro di Turku

Turku (askanews) - Diverse persone sono state accoltellate oggi nel centro della città di Turku, in Finlandia sudoccidentale. Un uomo è stato arrestato dalla polizia, che l'ha neutralizzato sparandogli alle gambe, mentre continua la caccia a "possibili altri accoltellatori", secondo quanto ha twittato la polizia. Non è ancora stato chiarito il numero di vittime, anche se il sito di notizie del network pubblico Yle ha pubblicato la foto di un corpo coperto da un lenzuolo nel luogo dell'attacco. Le attività commerciali del centro sono state chiuse.

Non è ancora stato fornito alcun elemento per chiarire quale sia la matrice dell'attacco avvenuto oggi nella città finlandese, che arriva all'indomani del doppio attentato in Catalogna, rivendicato dallo Stato islamico (Isis), che è costato la vita a 14 persone.