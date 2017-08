Il traffico di Barcellona paralizzato dai controlli di polizia

Roma, (askanews) - Ecco le immagini del traffico paralizzato anella notte a Barcellona dopo l'attentato sulla Rambla del 17 agosto, con decine di chilometri di coda sulle "rondes", il sistema delle tangenziali della metropoli catalana. La polizia ha bloccato per ore diversi punti della città per effettuare controlli soprattutto sui furgoni. Il blocco totale dell'arteria della Ronda de Dalt in direzione Nord- forse dovuto alle notizie secondo cui gli attentatori avrebbero un collegamento con due cittadine a Nord di Barcellona, Vic e Ripoll - ha provocato il collasso del traffico in uscita. Nelle immagini, le code sulla Ronda de Dalt viste nelle due direzioni dal cavalcavia della Plaça Lesseps, nel Nord della città.