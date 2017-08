L'uomo manta Pierre Frolla va alla conquista degli abissi

Principato di Monaco (askanews) - Il recordman e campione del mondo di immersione in apnea Pierre Frolla aveva un sogno, nuotare con i grandi animali che abitano gli abissi. Per il campione monegasco questo sogno è diventato realtà e si è trasformato in una manta umana. Ispirandosi alle wingsuit da skydiving ma anche al movimento sinuoso delle mante, ha realizzato la sua nuova tuta dopo 4 anni di tentativi. La speciale muta da immersioni gli permette di planare negli oceani senza muovere gambe e braccia e quindi senza spaventare gli altri abitanti del mare. Probabilmente questa affascinante invenzione avrà successo.