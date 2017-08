Sgomberata una tendopoli a Parigi: evacuati duemila migranti

Roma, (askanews) - La polizia francese ha sgomberato una tendopoli improvvisata allestita nel nord di Parigi, facendo evacuare duemila migranti. Si tratta della 35esima operazione di evacuazione negli ultimi due anni nella capitale francese.

"Sta andando bene. Credo che tutti imparino da questa evacuazione: la polizia e tutti noi. Quello che è buono è che sta avvenendo tutto in tranquillità, senza violenza", afferma Yann Manzi, vicepresidente dell'Organizzazione Utopia.

Il neo-presidente Emmanuel Macron ha promesso l'attuazione di procedure e l'impiego di nuove risorse per i richiedenti asilo, annunciando una linea più rigorosa verso i cosiddetti migranti economici.

"Queste persone, senza casa, dovranno passare in esame la loro situazione amministrativa per far sì che venga trovata la migliore soluzione possibile per loro", afferma Francois Ravier, ufficiale del governo regionale.