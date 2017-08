Parolin: vi spiego come lavora la diplomazia vaticana

Mosca, (askanews) - La diplomazia vaticana propone gli ideali della fraternità, della solidarietà, della pace. Anche se a volte si scontrano con interessi nazionali ben specifici. La sfida è proprio questa. Come spiega in questa intervista esclusiva ad askanews, il cardinale Pietro Parolin, segretario di stato vaticano.

"I mattoni con cui cerchiamo di costruire tutti i ponti sono in primo luogo saper ascoltare le ragioni degli altri perché ogni dialogo nasce dalla disponibilità di capire, poi riuscire a combinare gli interessi generali dell'intera umanità con quelli particolari di un Paese che non sono confliggenti. Anche perché se salviamo la pace, salviamo gli interessi anche del nostro Paese. Terzo: non indebolire il diritto internazionale e rispettarlo".