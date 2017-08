Sisma, Orsini (Federlegno): patto per promuovere case legno

Rimini (askanews) - "La materia legno può essere fondamentale sia nella ricostruzione dell'emergenza che nella vera e propria ricostruzione di quello che verrà - ha spiegato Orsini -. Il legno si presta tantissimo all utilizzo per antisismica e per il modo di pensare al futuro. Il nostro territorio è per il 33% adibito a bosco che non stiamo utilizzando. Perché quindi non pensare di ricostruire le zone terremotate con l'utilizzo della materia prima". Lo ha detto il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, a Rimini nel corso del dibattito "A un anno dal

terremoto: prevenire e mettere in sicurezza il territorio"

promosso al Meeting di Cl.

"Oggi - ha detto Orsini - crediamo che servano tre forze che si mettano insieme: la politica deve vedere e credere nei progetti a lungo termine perché poter investire sul bosco e sulla foresta vuol dire pensare a un progetto che abbia come minimo la durata di 20 anni; gli imprenditori devono fare aggregazione e sta a noi metterli insieme per cercare di creare un connubio di sintesi e buttare il cuore oltre l'ostacolo perché non si sentano concorrenti tra loro; una terza parte importante, visto che il nostro bosco è parcellizzato, riuscire a mettere insieme" le varie parti "per creare delle porzioni importanti di bosco da coltivare".