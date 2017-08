Terremoto, Gentiloni: fronteggiata situazione senza precedenti

Roma (askanews) - Lo scorso anno "abbiamo dovuto fronteggiare eventi sismici senza precedenti". Il bilancio del lavoro fatto in questo anno "deve partire dal fatto che siamo di fronte ad una eccezionalità nel terremoto". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dove ha tracciato il bilancio dell'opera del governo ad un anno dai terremoti dell'Italia centrale.

Il governo, dopo i terremoti "eccezionali" dello scorso anno, "ha messo in campo risposte, risorse, strumenti pubblici anch'essi eccezionali. Il che non vuol dire che tutto stia marciando alla velocità necessaria. È necessario fare uno sforzo per superare i ritardi e le strozzature che si presentano e che vogliamo eliminare" ha spiegato il premier Paolo Gentiloni.