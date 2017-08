Grande emozione degli Usa per la prima eclissi totale da 99 anni

Washington (askanews) - La prima eclissi totale di Sole in 99 anni, visibile dal Pacifico all'Atlantico, ha destato grande emozione in tutti gli Stati Uniti. Milioni di turisti si sono messi in viaggio per raggiungere l'ampia striscia di territorio, attraverso 14 Stati e larga 110 chilometri, in cui il Sole è stato completamente oscurato dalla Luna per un periodo di tempo che, al punto di copertura massima, ha raggiunto 2 minuti e 46 secondi. Ma in tutti i 50 Stati dell'Unione è stato possibile assistere all'eclissi, almeno parziale.

L'ultima eclissi visibile da Ovest a Est degli Stati Uniti risale all'8 giugno 1918, mentre è dal febbraio 1979 che non se ne registrava una negli Usa. La prossima sarà l'8 aprile del 2024 e coinvolgerà la parte degli Stati Uniti compresa tra Maine e Texas.

Grandi affari, com'era prevedibile, per tutto l'indotto. Sono stati venduti milioni di occhiali per proteggere gli occhi dai raggi solari anche se alcuni sono stati ritirati dal commercio perché ritenuti non sicuri.