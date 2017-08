Sisma Ischia di magnitudo 4.0: almeno 1 morto e 2.600 sfollati

Ischia (askanews) - Almeno una vittima accertata ufficialmente, ma molto probabilmente due, decine di feriti, 2.600 sfollati. È il bilancio del sisma che ha colpito Ischia la sera del 21 luglio, poco prima delle 21. Una scossa di magnitudo 4.0 della scala Richter a 5 chilometri di profondità, una prima stima di 3.6 è stata poi rivista al rialzo, che è bastata a far crollare abitazioni e portare morte e distruzione sull'isola, piena di turisti.

Dopo la scossa, a cui è seguito un blackout, a decine si sono riversati in strada. Diverse strutture sono state evacuate per ragioni di sicurezza e in molti hanno passato la notte in spiaggia, altri hanno trovato rifugio allo stadio, aperto per l'emergenza. Nella notte sono stati messi a disposizione aliscafi e traghetti per chi ha preferito lasciare immediatamente l'isola.

Il Comune più colpito è quello di Casamicciola dove un'intera famiglia è rimasta sepolta dal crollo dell'abitazione. Sono stati estratti vivi il padre, due donne e un neonato di 7 mesi, gli altri due fratellini di 3 e 5 anni sono rimasti sotto le macerie più a lungo, uno dei due è stato salvato in mattinata. i