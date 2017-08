Sisma Ischia: in strada da ore, non sappiamo dove andare

Ischia (askanews) - Uno dei residenti di Ischia racconta la paura provata al momento della scossa e l'incertezza di queste ore, in cui non sa se potrà rientrare in casa e dove portare la famiglia nelle prossime ore. "Alle 9 di sera mentre stavamo entrando in casa si è sentito un boato fortissimo - ha raccontato al videomaker Gennaro Savio - la terra dai piedi se ne scendeva, ci siamo presi una grande paura, da ieri sera siamo in mezzo alla strada, sperando di dover rientrare a casa, non sappiamo cosa dobbiamo fare più".