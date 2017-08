The Punisher: le prime immagini della nuova serie Marvel

Milano (askanews) - Arriva su Netflix "The punisher", la serie dedicata al controverso e violento eroe marvel. Il primo teaser trailer pubblicato mostra il ritorno di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle, vero nome del giustiziere: un uomo tormentato dall'omicidio di moglie e figli, in cerca di vendetta, che interpreta la giustizia a modo suo e combatte corruzione e crimine per le strade di New York.

Dopo le apparizioni in alcune puntate di "Daredevil", "The punisher" ora sarà dunque il protagonista di una serie tutta sua che andrà in onda entro la fine del 2017, anche se non c'è ancora una data precisa. Unico dettaglio, il numero degli episodi: 13. Nel cast torna anche un volto noto di Daredevil, Deborah Ann Woll che interpreta Karen Page.