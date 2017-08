Dal 23 agosto al cinema: Overdrive

Milano (askanews) - Dal 23 agosto arriva nei cinema italiani "Overdrive". Il film racconta la storia di due fratelli ladri di automobili d'epoca che finiscono nelle mire di un mafioso locale per cui dovranno eseguire un ultimo spettacolare colpo.

Il protagonista è Scott Eastwood, figlio dell'attore leggenda Clint Eastwood, che ha debuttato al cinema proprio in un film del padre, "Flags of our Fathers". La storia è ambientata nella Francia del Sud ed è stata girata a Marsiglia. Tantissime le auto d'epoca d'alto livello che sfrecciano sullo schermo.