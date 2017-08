Il card. Parolin incontra Putin a Sochi

Sochi, (askanews) - Stretta di man calorosa e incontro a Sochi, nella residenza estiva del presidente russo, tra il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e il leader del Cremlino, Vladimir Putin. "Grazie per l'invito - ha detto Parolin a Putin - che mi è stato rivolto da lei e dalle autorità di questo Paese e grazie anche per l'accoglienza e la possibilità di incontrarci in questa giornata al termine della mia visita in Russia". "Ho l'onore di trasmetterle i saluti di sua Santità, Papa Francesco, il quale anche lui ricorda molto bene gli incontri che ha avuto con lei, sia nel 2013 che nel 2015". Quella di Parolin è la prima visita di Stato di un Segretario Vaticano nella Federazione Russa. I precedenti viaggi dei predecessori di Parolin avevano avuto sempre uno sfondo meramente religioso.