Neymar si allena al PSG ma il Barcellona gli chiede 9 mln di euro

Parigi, (askanews) - Il calciatore brasiliano Neymar si allena con la sua nuova squadra, il Paris Saint-Germain, in vista del match in casa contro il Saint Etienne in programma il 25 agosto.

Ma sull'attaccante brasiliano pende una contesa con il suo vecchio club, il Barcellona, che l'ha citato per danni. Al giocatore, passato al Psg dopo aver versato la clausola rescissoria, la società spagnola chiede il versamento della somma corrisposta al momento del primo rinnovo, 8,5 milioni, più il 10% di mora per inadempimento contrattuale, per un totale di circa 9.3 milioni.