Sisma Ischia, De Luca: abusivismo non c'entra niente con crollo

Ischia (askanews) - "Se rimaniamo ai fatti, i fatti ci dicono che il ragionamento fatto sull'abusivismo non c'entra niente col crollo che c'è stato, che è un crollo che riguarda un edificio vecchio di inizio secolo". È questa la risposta del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle polemiche sui danni provocati a Ischia da una scossa sismica di intensità media, magnitudo 4.0.

Su "base di valutazione tecnica non c'è nessuna connessione" fra "immobili abusivi realizzati nei 25 anni passati e questo crollo", ovviamente, ha aggiunto, "il problema dell'abusivismo c'è ed è un problema enorme. Quando avremo superato questa fase di emergenza mi darò la consolazione di rispondere alle bestialità che ho sentito attribuire alla regione Campania in merito all'abusivismo, cose di una stupidità unica, siamo arrivati alla falsificazione". La dichiarazione è stata raccolta per askanews dal videomaker Gennaro Savio.