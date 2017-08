Sisma Ischia, l'appello di De Luca ai turisti: non c'è pericolo

Ischia (askanews) - Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha lanciato un appello ai turisti perché non fuggano da Ischia nonostante il terremoto. "Capisco bene che quando c'è un sisma si fa fatica a rimanere freddi, mi permetto di dire che in questo momento non c'è nessun pericolo in tutto il resto dell'isola, i servizi sono pienamente garantiti ho sentito notizie esagerate, i traghetti funzionano".

"Chi volesse lasciare l'isola può farlo tranquillamente - ha aggiunto - anche noi come Regione abbiamo messo a disposizione mezzi di terra e marittimi, sarei per non avere drammatizzazioni del tutto scollegate dai fatti, è un evento che ha determinato preoccupazioni ma non tali da provocare un esodo di massa, ci sono le condizioni per proseguire con serenità una stagione di vacanze". La dichiarazione è stata raccolta per askanews dal videomaker Gennaro Savio.