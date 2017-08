Dal 24 agosto al cinema: Cattivissimo me 3

Milano (askanews) - Arriva il 24 agosto nei cinema italiani "Cattivissimo me 3", terzo capitolo della saga con Gru e i Minions, protagonisti anche di un film dedicato tutto a loro.

Qui Gru scopre di avere un gemello che tenterà di riportarlo sulla strada della malvagità. Il cattivo è invece Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio che continua a comportarsi come se fossero gli anni Ottanta, epoca che influenza anche la colonna sonora. La voce di Gru in Italia è di Max Giusti, mentre in lingua originale è di Steve Carell. Il primo film della saga è stato realizzato nel 2010: costato 69 milioni di dollari ne incassò 500.