Milano, barriere in zone pedonali: dopo Duomo tocca a Corso Como

Milano (askanews) - Dopo l'attentato a Barcellona, a Milano sono sempre più numerose le zone dove vengono collocati i jersey, le barriere di cemento armato a protezione di piazze e aree pedonali. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati posizionati nella zona di Corso Como, in Duomo e in Galleria Vittorio Emanuele e sulla Darsena ai Navigli. Prossimamente saranno messi anche alle Colonne di San Lorenzo e intorno allo stadio di San Siro. Oltre ai jersey, le zone pedonali sono pattugliate anche da mezzi dell'esercito.

E' invece stata bocciata l'ipotesi di posizionare i jersey in

via Montenapoleone e nel quadrilatero della moda, accogliendo

così in parte le richieste dei commercianti che pur riconoscendo

l'esigenza di garantire la sicurezza hanno chiesto di non

militarizzare la città.