Twitter celebra i 10 anni dall'invenzione dell'hashtag

Milano (askanews) - Sono passati dieci anni da quando per la prima volta a qualcuno venne l'idea di usare su Twitter il cancelletto per raggruppare in un'unica conversazione tutti i tweet sullo stesso argomento. Merito dell'avvocato Chris Messina che con questo tweet diede vita al primo hashtag della storia.

Da lì in poi il cancelletto è diventato uno degli strumenti fondamentali per usare il social network e orientarsi nelle migliaia di conversazioni, formate da milioni di tweet. Il meccanismo si è poi evoluto con i trending topics, l'elenco degli hashtag più usati che permette di dare un'occhiata agli argomenti più discussi dagli utenti in tutto il mondo.

Ad oggi vengono condivisi 125 milioni di hashtag al giorno e il fenomeno è dilagato sugli altri social da Facebook ad Instagram.